बवाना जेजे कालोनी में दो गुटों में हुई चाकूबाजी, एक की मौत, एक घायल; जांच में जुटी पुलिस

शनिवार रात दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी में दो गुटों के बीच चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने मनीष गिरोह पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इलाके में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बवाना जेजे कालोनी में शनिवार की रात नौ बजे दो गुटों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावर चार से पांच की संख्या में थे। सूचना पर पहुंची नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार और घायल के बयान के आधार हत्या, हत्या की कोशिश समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर एक नाबालिग आरोपित को पकड़ा है।

वहीं, फरार अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। जिसको लेकर शनिवार की रात विवाद बढ़ा और आरोपितों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हत्या के सही कारणों का पता लगा रही है।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 20 नवंबर की रात करीब नौ बजे बवाना ई ब्लाक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुुलिस को पता चला कि मोहम्मद राजा उर्फ बादशाह के सिर और कमर पर चाकू के कई वार किए गए हैं।

वहीं घायल मोहम्मद अकबर को भी झगड़े के दौरान चोटें आईं है। इन्हें पूठखुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने राजा को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर क्राइम व एफएसएल टीम को बुलाया गया। जहां से टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के स्वजन को सौंप दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि

जांच के दौरान इस मामले में कई आरोपितों की पहचान की गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और गवाहों से पूछताछ कर पुलिस और जानकारी जुटा रही है। फरार आरोपितों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी है।

पीड़ित परिवार का आरोप, हत्या के पीछे मनीष गिरोह का हाथ पीड़ित परिवार का आरोप है कि लंबे समय से बवाना इलाके में सक्रिय मनीष अपना एक गिरोह चलाता है। आरोप है कि मनीष ने अपने तीन से चार साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद सभी फरार हो गए। आरोप है कि इससे पहले यह गिरोह कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांग की है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए।

गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगाम बवाना जेजे कालोनी में आए दिन होने वाले आपराधिक वारदात के खिलाफ भारी संख्या में लोग शनिवार दोपहर करीब तीन बजे बवाना मुख्य सड़क पर पहुंच गए। जहां मृतक का शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस हत्या कांड के सभी आरोपितों को जल्द से जल्द पकड़े जाने को लेकर मांग की। जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर सड़क को खाली कराया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा।

पीड़ित परिवार में मातम का माहौल मृतक राजा अपनी पत्नी और तीन बेटे के साथ बवाना जेजे कालोनी में अपनी बहन के घर पर रहता था। वह मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। हादसे के बाद से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। बेटों औैर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक का पिता भी जेल में है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है।