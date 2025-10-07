बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर देरी पर गिरी गाज, एसीबी करेगी जांच

बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-3 में देरी और लागत बढ़ने पर एसीबी जांच करेगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सिफारिश पर जांच के आदेश दिए हैं जिसमें पूर्व मंत्रियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। परियोजना में देरी के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भाजपा सरकार ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। परियोजना अब अगले साल जून तक पूरी होने की उम्मीद है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में देरी और लागत बढ़ाने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और मध्यस्थता भुगतान की जांच करेगी।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सिफारिश के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), राजस्व और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के अधिकारियों की भूमिका भी जाँच के दायरे में है। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल का यह आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिफारिश पर आया है।

उपराज्यपाल ने बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में एक दशक से भी अधिक समय से हो रही देरी की जांच के आदेश दिए हैं। इस देरी के कारण लागत में वृद्धि और निजी ठेकेदार को दिए गए मध्यस्थता जुर्माने के रूप में दिल्ली सरकार के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

कुछ महीने पहले, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति ने सतर्कता निदेशालय द्वारा जाँच का प्रस्ताव रखा था। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए फ़ाइल में उल्लेख किया कि परियोजना में अत्यधिक देरी ने कुछ मूलभूत नीतिगत मुद्दे उठाए हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

पिछले अगस्त में, भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए एक नया और व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। इस परियोजना पर पहले ही ₹1,238.68 करोड़ खर्च हो चुके हैं और इसके मूल बजट से अधिक होने की उम्मीद है।

परियोजना में देरी कैसे हुई यह परियोजना अक्टूबर 2017 में पूरी होनी थी। हालाँकि, विभिन्न कारणों से, परियोजना में देरी हुई। मामला मध्यस्थता में गया, जहाँ कंपनी को अपने पक्ष में ₹120 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया। हालाँकि, जब कंपनी यह राशि चुकाने में विफल रही, तो उसने उच्च न्यायालय का रुख किया। मई 2023 में, न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग को ब्याज और जीएसटी सहित ₹175 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया।

यह राशि कंपनी को दे दी गई। भाजपा सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार इतना व्यापक था कि उसने अदालत में समीक्षा याचिका भी दायर नहीं की और न ही अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। भाजपा सरकार की जाँच में पता चला कि ठेकेदार कंपनी विवाद को आगे न बढ़ाने की एवज में ₹35 करोड़ (लगभग 35 करोड़ डॉलर) की वसूली चाहती थी। हालाँकि, यह राशि नहीं दी गई, जिसके कारण विवाद उच्च न्यायालय पहुँच गया। सरकार के अनुसार, इस जाँच का परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह निर्धारित समय पर पूरी हो जाएगी। अब इसके अगले साल जून तक पूरा होने की उम्मीद है।