    सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, 3 करोड़ रुपये की लागत से होगा ये काम

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    दिल्ली में बेघर लोगों के लिए इस सर्दी में 250 टेंट लगाए जाएंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने टेंट लगाने की परियोजना के लिए निविदा जारी की है जिस पर 3.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये टेंट वाटरप्रूफ और अग्निरोधी होंगे जिनमें रहने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। DUSIB 15 नवंबर से टेंट लगाने का काम शुरू करने की योजना बना रहा है।

    सर्दियों में बेघरों के लिए लगेंगे 250 टेंट, टेंडर जारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस सर्दी में बेघरों के लिए 250 टेंट लगाए जाएंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है। ये अस्थायी आश्रय वाटरप्रूफ और अग्निरोधी होंगे।

    गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, DUSIB के उप निदेशक (रात्रि आश्रय) हर पखवाड़े कम से कम एक बार इनका निरीक्षण करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी कमी को दो दिनों के भीतर दूर किया जाना चाहिए।

    निविदा दस्तावेज़ में कहा गया है कि इस परियोजना की लागत ₹3.41 करोड़ होगी। ये टेंट आमतौर पर आयोजनों और मेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

    अनुबंधित एजेंसी लकड़ी का चबूतरा, रहने वालों के लिए बिस्तर, गद्दे, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन के लिए जल भंडारण प्रणाली और चार पोर्टेबल रिचार्जेबल एलईडी लालटेन सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगी।

    अनुबंध की अवधि 120 दिन है। चयनित एजेंसी निविदा में निर्दिष्ट अनुसार टेंट की आपूर्ति और रखरखाव करेगी। डीयूएसआईबी ने 15 नवंबर से टेंट लगाने का काम शुरू करने की योजना बनाई है।