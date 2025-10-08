सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, 3 करोड़ रुपये की लागत से होगा ये काम

गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, DUSIB के उप निदेशक (रात्रि आश्रय) हर पखवाड़े कम से कम एक बार इनका निरीक्षण करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी कमी को दो दिनों के भीतर दूर किया जाना चाहिए।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस सर्दी में बेघरों के लिए 250 टेंट लगाए जाएंगे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है। ये अस्थायी आश्रय वाटरप्रूफ और अग्निरोधी होंगे।

निविदा दस्तावेज़ में कहा गया है कि इस परियोजना की लागत ₹3.41 करोड़ होगी। ये टेंट आमतौर पर आयोजनों और मेलों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

अनुबंधित एजेंसी लकड़ी का चबूतरा, रहने वालों के लिए बिस्तर, गद्दे, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन के लिए जल भंडारण प्रणाली और चार पोर्टेबल रिचार्जेबल एलईडी लालटेन सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगी।

अनुबंध की अवधि 120 दिन है। चयनित एजेंसी निविदा में निर्दिष्ट अनुसार टेंट की आपूर्ति और रखरखाव करेगी। डीयूएसआईबी ने 15 नवंबर से टेंट लगाने का काम शुरू करने की योजना बनाई है।