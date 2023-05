जेल में सत्येंद जैन की मालिश के बाद नया विवाद: डिमांड पूरी करने वाले अफसर पर एक्शन, सेल में शिफ्ट किए थे कैदी

नई दिल्ली, एएनआई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश का कथित वीडियो सामने आने के बाद विवाद हुआ था। अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि सत्येंद्र जैन के कहने पर जेल अधिकारी ने उनकी सेल में दो कैदियों को शिफ्ट किया था।

समाचार एजेंसी एएनआई ने दावा किया है कि जेल नंबर 7 में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के सेल में दो कैदियों को शिफ्ट करने के मामले में जेल के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने अवसाद का हवाला देते हुए खुद को सामाजिक संपर्क की जरूरत बताते हुए जेल अधिकारी को सेल में कुछ कैदियों को शिफ्ट करने की मांग की थी, जिसके बाद दो कैदियों को उनकी सेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जेल अधिकारी ने बताया कि कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेल से तुरंत वापस शिफ्ट कर दिया गया है।

जेल अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के सेल में दो कैदियों को स्थानांतरित करने के लिए जेल नंबर 7, तिहाड़ जेल के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिन्होंने डिप्रेशन और अधिक सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्हें कम से कम दो कैदियों के साथ रहने का अनुरोध किया। कैदियों को तुरंत वापस स्थानांतरित कर दिया गया।

Delhi | Action initiated against Superintendent of Jail No. 7, Tihar Jail, for transferring two prisoners to the cell of Former Delhi minister Satyendar Jain who requested to lodge him with at least two inmates citing depression & need for more social interactions. Inmates were…