दिल्ली में शारदीय नवरात्रि पर धूमधाम और बाजारों में उत्साह, मार्केट में सस्ती से लेकर महंगी मूर्तियां उपलब्ध

पूर्वी दिल्ली में शारदीय नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों को विशेष रूप से सजाया गया है। बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मयूर विहार पश्चिम गोरख पार्क और यमुना विहार के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं जिनमें शतचंडी पाठ हवन कीर्तन और माता की चौकी शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व है। सोमवार को कलश स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। देवी मंदिरों को सजाया गया है और लोगों ने अपने घरों में देवी का दरबार सजाया है। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर रविवार को श्रद्धालुओं ने देवी दुर्गा की मूर्ति, नारियल, माला और पूजा की अन्य सामग्री खरीदी।

लोगों ने सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, लाहौरी नमक, साबूदाना, चौलाई के लड्डू और व्रत में काम आने वाली अन्य खाद्य सामग्री भी खरीदी। इसी के चलते कृष्णा नगर, भजनपुरा, शाहदरा, लक्ष्मी नगर और आचार्य निकेतन मार्केट में भीड़ देखी गई।

मयूर विहार फेज 2 स्थित श्री नीलम माता मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जिसमें माता वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र है। मंदिर अध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि सोमवार से प्रतिदिन सुबह शतचंडी पाठ और हवन होगा। दोपहर में कीर्तन और रात में माता की चौकी होगी।

प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को भंडारा आयोजित किया जाएगा। पश्चिम गोरख पार्क स्थित श्री राजमाता झंडेवालान मंदिर में 129वाँ नवरात्रि उत्सव मनाया जाएगा। प्रतिदिन माता की चौकी और फल वितरण का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार, सेवाधाम रोड स्थित दुर्गा मंदिर को भी सजाया गया है।

मंदिर के पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन माता की चौकी का आयोजन होगा और भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। यमुना विहार शिव शक्ति मंदिर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन किया जाएगा। शाम को महिला मंडल द्वारा कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।