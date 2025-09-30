दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन जी की स्मृति में ‘नरेन्द्र मोहन स्मृति साहित्य सम्मान’ दिया जा रहा है। यह सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य की मौलिक कृति के लिए दिया जाएगा जिसके लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 7 सितंबर थी। समारोह 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन जी की स्मृति में ‘नरेन्द्र मोहन स्मृति साहित्य सम्मान’ दिया जाएगा। यह सम्मान हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में से मौलिक कृति को दिया जा रहा है। इस वर्ष यह सम्मान 2024 में प्रकाशित पुस्तक के लिए प्रदान किया जा रहा है। हिंदी को समृद्ध करने के दैनिक जागरण के अभियान 'हिंदी हैं हम' के अंतर्गत नरेन्द्र मोहन स्मृति साहित्य सम्मान के लिए प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 7 सितंबर थी।

अब साहित्य सृजन सम्मान और नरेन्द्र मोहन स्मृति सम्मान का आयोजन 10 अक्टूबर की शाम पांच बजे नई दिल्ली में एक विंडसर प्लेस स्थित होटल ली मेरिडियन के सोवरेन हॉल-1 में किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे।

इन श्रेणियों में दिया जाएगा सम्मान हिंदी बेस्टसेलर: इस सम्मान के अंतर्गत उन लेखकों को सम्मानित किया जाएगा, जिनकी कृति दैनिक जागरण द्वारा पूरे वर्ष की प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित होने वाली बेस्टसेलर सूची में सर्वश्रेष्ठ रही है। इस श्रेणी में कविता, अनुवाद, कथेतर और कथा विधा में सर्वश्रेष्ठ रही किताबों के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान की पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये है।

उत्तम में सर्वोत्तम: इस सम्मान के अंतर्गत उन लेखकों को सम्मानित किया जाएगा, जिनकी कृति दैनिक जागरण द्वारा पूरे वर्ष की प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित होने वाली बेस्टसेलर सूची में किसी न किसी स्थान पर रही है और पठनीयता, गुणवत्ता और विषय के आधार पर सर्वोत्तम रही है। इस श्रेणी में कविता, अनुवाद, कथेतर और कथा विधा हेतु एक-एक कृतियों का चयन किया जाएगा। इस सम्मान की पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये है।

नवांकुर: इस सम्मान के अंतर्गत उन लेखकों को सम्मानित किया जाएगा, जिनकी पहली कृति दैनिक जागरण द्वारा पूरे वर्ष के प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित होने वाली बेस्टसेलर सूची में किसी न किसी स्थान पर रही है। इस श्रेणी में किसी एक कृति को सम्मानित किया जाएगा. इस सम्मान की पुरस्कार राशि 50 हजार रुपये है।

नरेन्द्र मोहन स्मृति साहित्य सम्मान: यह सम्मान नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में दिया जाएगा। जिसकी सम्मान राशि 5 लाख रुपये है। यह सम्मान उन लेखकों को दिया जाएगा, जिनकी कृति ने पठनीयता, गुणवत्ता और विषय के आधार पर वर्ष भर में सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। भारत और भारतीय संस्कृति में थी गहरी आस्था भारत और भारतीयता में नरेन्द्र मोहन जी की गहरी आस्था थी। जो दैनिक जागरण में प्रकाशित उनके लोकप्रिय स्तंभ विचार प्रवाह में लक्षित की जा सकती है। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिनमें भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, धर्म और सांप्रदायिकता, आज की राजनीति व भ्रष्टाचार, प्रतिरक्षा और सामरिक नीतिप्रमुख हैं।