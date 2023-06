NEET परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जलवा, 4 वर्ष में दोगुनी हुई नीट पास करने वाले छात्रों की संख्या

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अपना जलवा दिखाया है।

जानकारी के मुताबिक, पिछले चार वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी स्थित सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले छात्र-छात्राओं के नीट की परीक्षा पास करने की संख्या दोगुनी हो गई है।

वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों के 569 छात्र-छात्राओं ने नीट की परीक्षा पास की थी। वहीं, अब वर्ष 2023 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1074 छात्रों ने नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Wow. More than 1000 students from Delhi govt schools qualify NEET. This could not even be imagined just a few years back. Congrats to all students, parents and teachers. pic.twitter.com/sOicK24R7o— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 15, 2023