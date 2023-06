Monsoon 2023 को लेकर मौसम विभाग ने दिया नया अपडेट, अगले 2 दिनों में देश के इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बिपरजॉय चक्रवात का कहर भले ही कम हो गया हो, लेकिन कई राज्यों में अभी-भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिससे मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। अब मौसम विभाग ने मानसून के लेकर ताजा अपडेट दिया है।

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा- पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय अवस्था में है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार का कहना है, "चक्रवात अब उत्तर-पश्चिम राजस्थान में है और यह अब तक एक अच्छी तरह से चिह्नित कम दबाव वाला क्षेत्र है... कल से पूर्वी राजस्थान में वर्षा कम हो जाएगी, लेकिन यह बहुत भारी वर्षा के रूप में जारी रहेगी।

मौसम वैज्ञानिक ने आगे कहा कि दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश हो रही है। यह अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी... इसके बाद 2 दिनों तक गर्मी की कहर दिखाई देगा। उसके बाद हीटवेब में कमी आएगी। पश्चिम मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है जो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम यूपी में भी अगले 2 दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

#WATCH | Delhi | Dr Naresh Kumar, IMD's Senior Scientist"The cyclone remnant is prevailing over northwest Rajasthan, it is a well-marked low-pressure area as of now...Rainfall will decrease in east Rajasthan from tomorrow but it will continue as very heavy rainfall. West MP is… pic.twitter.com/0s6kMSZIo4— ANI (@ANI) June 19, 2023