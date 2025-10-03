दिल्ली के अवैध स्पा सेंटर के खिलाफ होगी कार्रवाई, जांच के विशेष अभियान जल्द होगा शुरू; MCD ने की खास तैयारी

एमसीडी अवैध स्पा सेंटरों के खिलाफ जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करेगी। निगम के हर जोन में निरीक्षण किया जाएगा खासकर रिहायशी इलाकों में चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई होगी। करोल बाग लाजपत नगर जैसे इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि स्पा सेंटर के नाम पर अवैध धंधे चल रहे हैं जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी की चिकित्सा एवं जनसहायता कमेटी के चेयरमैन मनीष चड्ढा ने बताया कि निगम जल्द ही अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। निगम के हर जोन में यह अभियान चलेगा। जिसमें वह स्वयं और एमसीडी की टीम उन इलाकों का निरीक्षण करेगी जहां पर नियमों को ताक पर रखकर स्पा सेंटर चलाए जा रहे हैं।

चड्ढा ने बताया कि हाल ही में एमसीडी ने रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर चलाने पर पाबंदी लगाने को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब जल्द ही नीति में संशोधन होगा तो यह रिहायशी इलाकों में चलने वाले स्पा सेंटरों को भी बंद कराया जाएगा।

मनीष चड्ढा ने कहा कि करोल बाग से लेकर पहाड़गंज, लापजत नगर, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, महिपालपुर समेत विभिन्न इलाकों में नियमों के विरूद्ध स्पा सेंटर संचालित होने की शिकायतें लगातार मिल रही है। हमारी टीम औचक निरीक्षण करके इन स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करेगी।