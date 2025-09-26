Delhi Fire News: नरेला में जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के सामान जलकर राख
दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया गया है। घटना के समय फैक्ट्री में मौजूद 20 कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित जूते-चप्पल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची करीब पांच दमकल की गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार को दमकल विभाग व पुलिस को नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में आग लनगे की जानकारी मिली। आग इतनी भयावह है कि दूर-दूर तक आसमान में काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे थे। इससे आसपास के फैक्ट्रियों के कर्मियों के अलावा इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी थी। उस समय फैक्ट्री में 20 से 20 कर्मी मौजूद थे।
सभी ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री से बाहर आए कर्मियों ने बताया कि फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से अचानक आग की लपटे उठने लगी। सामान काफी अधिक होने की वजह से आग तेजी से फैली। देखते ही देखते आग तेजी से से फैक्ट्री में फैलने लगी। सभी सुरक्षित बाहर आ गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।