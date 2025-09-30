दिल्ली के सीआर पार्क पंडालों में उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा जाम; कई जगह रूट डायवर्जन से हुई परेशानी
दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश में दुर्गा पूजा के पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सुरक्षा के मद्देनजर सीआर पार्क में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। आउटर रिंग रोड पर भी जाम की स्थिति बनी रही जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश में चल रही दुर्गा पूजा के पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सोमवार को सड़कों पर भीषण जाम के हालात बने रहे। सीआर पार्क में विभिन्न पंडालों में आने वाले लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन वाहनों के प्रवेश पाबंदी लगा दी गई है।
सिर्फ स्थानीय लोगों को ही रेजीडेंस प्रूफ दिखाने के बाद यहां जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके चलते वाहनचालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होने के बावजूद लोग वाहन लेकर आउटर रिंग रोड़ पर आते रहे जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। यही हालात फिलहाल दशहरे तक बने रहने की संभावना है।
दरअसल, सीआर पार्क में बी ब्लाक, मेला ग्राउंड, काली मंदिर, द कोआपरेटिव ग्राउंड सहित विभिन्न जगहों पर दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। पंडालों में सुबह से शाम तक दिल्ली सहित एनसीआर से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसे लेकर रविवार से ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई जगह रूट भी डायवर्ट किए गए हैं।
वहीं कई अंदरूनी सड़कों पर दो अक्टूबर तक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। सोमवार शाम को आउटर रिंग रोड पर नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा।
सीआर पार्क के पंडालों में घूमने आए लोगों ने ईपीडीपी रोड़ पर ही अपने वाहन खड़े कर दिए थे, जिसके कारण रोड़ संकरा होने से यहां पर भी जाम के हालत बने रहे। इसके चलते सीआर पार्क, कालकाजी और ग्रेटर कैलाश जाने वाले स्थानीय लोगों को खासी परेशानी हुई।
