'ठग सुकेश पत्र लिखता है तो LG उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब...', Manish Sisodia ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना

वहीं मुख्यमंत्री जी के विजन के तहत बनाए गए Armed Forces Preparatory School के पहले बैच से 32 बच्चे NDA के लिए Qualify हुए और उनमें से 8 बच्चे Second lieutenant बन रहे हैं। मुझे लगता था कि बीजेपी ने मुझे जेल में डालकर दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोकना चाहा लेकिन इनकी तमाम साजिशों के बावजूद शिक्षा क्रांति रुकी नहीं।

Former Delhi Dy CM Manish Sisodia says, " This is very unfortunate that in such a sacred occasion, during Independence, petty politics is being played...I keep reading in newspapers that when conman Sukesh writes a letter, Tihar officials submit it to LG and LG takes…