दिल्ली की CM आतिशी का आवास कराया खाली, बंगले के बाहर फेंका सामान; CMO का बड़ा आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi News देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। भाजपा के इशारे पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से बाहर निकाला। ऐसा सीएमओ कार्यालय की ओर से बताया गया है।

#WATCH | Delhi CM's residence, 6 Flag Staff Road sealed | Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, "... Arvind Kejriwal's 'Sheesh Mahal' has finally been sealed... What secrets are hidden in that bungalow that without handing over the keys to the concerned department, you… pic.twitter.com/ohvwBod2QF