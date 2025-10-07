Language
    गुरुवायुरप्पन मंदिर में भव्य आयोजन, 27 दिनों तक करेंगे जाप; भगवान विष्णु के नामों का करोड़ों बार उच्चारण होगा

    By Ashish Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:20 AM (IST)

    मयूर विहार फेज-एक स्थित उत्तर गुरुवायुरप्पन मंदिर में कोडी अर्चना का भव्य आयोजन शुरू हुआ। 27 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में भगवान विष्णु के नामों का करोड़ों बार उच्चारण किया जाएगा। अर्ष धर्म परिषद के मार्गदर्शन में हो रहे इस आयोजन का समापन लक्ष दीपार्चना के साथ होगा। मंदिर प्रबंधन समिति ने इसे सामूहिक भक्ति और एकता का प्रतीक बताया है।

    भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ, 27 दिनों तक करेंगे जाप

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-एक स्थित उत्तर गुरुवायुरप्पन मंदिर में सोमवार को कोडी अर्चना (करोड़ अर्चना) का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस मंदिर में यह पहली बार हो रहा है। 27 दिनों तक चलने वाले भव्य धार्मिक आयोजन का समापन दो नवंबर को ‘लक्ष दीपार्चना’ के साथ किया जाएगा, जिसमें हजारों दीये जलाकर मंदिर परिसर को रोशन किया जाएगा।

    यह आयोजन का संचालन अर्ष धर्म परिषद के तत्वावधान में मुख्य पुरोहित ब्रह्मश्री पुलियन्नूर अनुजन नारायणन नंबूदिरिपाड के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान गुरुवायुरप्पन को समर्पित इस अनुष्ठान में 27 नक्षत्रों के अनुरूप 27 दिनों तक निरंतर विष्णु सहस्रनाम का जाप किया जाएगा।

    इस दौरान करोड़ों बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण किया जाएगा। इस कारण इसे करोड़ अर्चना नाम दिया गया है। हर दिन सुबह और शाम दो सत्रों में विशेष रजत कलशम पूजा, वैदिक मंत्रोच्चारण और सामूहिक अर्चना का आयोजन होगा।

    मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि यह अर्चना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि सामूहिक भक्ति और आत्मिक एकता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मकता, सद्भाव और शांति का प्रसार करना है।