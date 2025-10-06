Language
    पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हजारों बच्चों ने स्वस्थ और स्वच्छ भारत का दिया संदेश

    By lokesh sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:22 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं वर्षगांठ पर कर्तव्य पथ पर बच्चों ने स्वस्थ और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। किडीविडी दिव्य मैराथन 2025 जिसका विषय बच्चे बोले- थैंक्यू मोदी जी था आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य अनुशासन और स्वच्छता को बढ़ावा देना साथ ही मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाना था।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में रविवार को कर्तव्य पथ पर नन्हे बच्चों ने स्वस्थ और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने किडीविडी दिव्य मैराथन 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन की थीम थी बच्चे बोले- थैंक्यू मोदी जी।

    यह मैराथन किडीविडी और दिव्य प्रयास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम में 2 से 8 वर्ष आयु वर्ग के हजारों बच्चों ने अपने माता-पिता के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि चहल ने कहा कि यह आयोजन बच्चों में फिटनेस, अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित करने के साथ-साथ वंचित बच्चों की सहायता के लिए भी प्रेरित करता है।

    उन्होंने कहा ज़्यादातर नेता राजनीति या अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर नागरिक के स्वास्थ्य और भलाई की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम और लाल किले से दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों से भोजन में तेल के उपयोग को कम करने की अपील की थी।

    किडीविडी की संस्थापक प्रिय जैन और अक्षिता जैन ने बताया कि इस मैराथन का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदतें विकसित करना, तेल के कम उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना और मोटापे की रोकथाम करना है। वहीं, दिव्य प्रयास फाउंडेशन की संस्थापक सरिका जैन ने कहा कि मोटापा आज एक वैश्विक चुनौती बन चुका है।