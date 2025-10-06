Language
    जेएनयू में अब बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम, प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी, जानें नए नियम

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने छात्रों को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया है। नवरात्र में दो छात्र संगठनों के बीच तनाव के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कैंपस में सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने छात्रों से सहयोग करने की अपील की है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि छात्रों को हर छोटे और बड़े कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। पहले भी अनुमति ली जाती थी, लेकिन कुछ कार्यक्रम छात्र अपने स्तर पर आयोजित करते थे और उनकी कोई आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं लेते थे। हाल में नवरात्र के दौरान दो छात्र संगठन आमने-सामने आ गए थे। इससे काफी तनाव भरा माहौल बन गया। इसके बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

    नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

    जेएनयू प्रशासन के अनुसार, दो अक्टूबर को कैंपस में दो छात्र समूहों के बीच झड़प की घटना सामने आईं, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। जेएनयू प्रशासन ने सभी छात्रों से कैंपस में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। एडवाजरी में स्पष्ट किया गया है कि कैंपस में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सहयोग करने का किया अनुरोध

    इसके अतिरिक्त प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कैंपस में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना आयोजित किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू के डीन ऑफ स्टूडेंट्स कार्यालय ने सभी हितधारकों से कैंपस की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है।

    छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज

    यह एडवाइजरी विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ई-ऑफिस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है ताकि कैंपस में शैक्षणिक और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। जेएनयू की डीओएस प्रो. मनुराधा चौधरी ने कहा, छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखना अहम है। इसलिए एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों से सहयोग करने और हर कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

