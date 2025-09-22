Language
    JNU Election: इस साल कब होंगे जेएनयू छात्र संघ चुनाव? सामने आया बड़ा अपडेट

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:39 PM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 2025-26 के छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम पीएचडी सत्र के आधार पर तय किया जाएगा और नवंबर तक चुनाव होने की संभावना है। छात्र अधिष्ठाता ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होंगे।

    जेएनयू में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू, नवंबर तक बज सकता है बिगुल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 2025-26 के छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्यक्रम 12 सितंबर से शुरू हुए पीएचडी सत्र के आधार पर तय किया जाएगा।

    चुनाव प्रक्रिया छह से आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी। इसलिए, अनुमान है कि चुनाव नवंबर तक शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के चुनाव भी छात्र संघ चुनावों के साथ-साथ होंगे।

    छात्र अधिष्ठाता, प्रोफेसर मनुराधा चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया स्थापित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। छात्रों से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की सिफारिशों, विश्वविद्यालय के नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। चूँकि चुनाव से संबंधित कुछ याचिकाएँ दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए प्रशासन ने एक प्रावधान जोड़ा है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में ही चलेगी। इस बीच, छात्र संघ चुनावों की अंतिम तिथियाँ और कार्यक्रम उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद ही तय किए जाएँगे।

    दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में हाल ही में हुए छात्र संघ चुनावों के बाद, जेएनयू में भी चुनावी गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं। छात्र उत्साहित हैं, लेकिन सभी की निगाहें उच्च न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं, जो जेएनयू चुनावों के नतीजे तय करेगा।