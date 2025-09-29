जहांगीरपुरी में तेज रफ्तार कार से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचले

दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसे में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र और नाती को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद दूसरी कार ने उन्हें कुचल दिया जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रविवार देर रात जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार पिता, पुत्र और नाती को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरते ही एक अन्य कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

दोनों चालक मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची जहांगीरपुरी पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों और कारों की पहचान के लिए कई टीमें बनाई हैं। सभी टीमें घटनास्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही हैं।

जहांगीरपुरी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हादसा कैसे हुआ। शुरुआती जांच में हिट एंड रन का मामला सामने आ रहा है। मृतकों की पहचान यमुनापार उत्तरी घोंडा निवासी मोहम्मद शाहिद (60), उनके बेटे मोहम्मद फैज (28) और शाहिद के पोते हमजा (12) के रूप में हुई है।

उत्तर-पश्चिम ज़िले के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि मृतक शाहिद अपने परिवार के साथ उत्तरी घोंडा की गली नंबर 8 में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फ़ातिमा बेगम, बेटा मोहम्मद फैज, उसके बेटे की पत्नी सबीरा और फैज के दो बेटे मोहम्मद सईम और उमर शामिल हैं।

शाहिद नोएडा की एक फ्लेक्स बोर्ड बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसकी पांच शादीशुदा बेटियां हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटनास्थल पर मौजूद ऑटो चालक ने उन्हें बताया कि टक्कर के बाद स्विफ्ट और बलेनो कारें रुकने के बजाय भाग गईं। आरोप है कि दूसरी कार मृतक को लगभग 50 मीटर तक घसीटती हुई ले गई।

पूरा परिवार एक जन्मदिन की पार्टी में गया था रिश्तेदार शोएब अहमद ने बताया कि उनकी बेटी शहाना, जो सहारनपुर में रहती है, गुरुवार से अपने परिवार के साथ दिल्ली में है। शाहिद की सबसे बड़ी बेटी हिना, जो नवादा के पप्पन कला में रहती है, ने शनिवार को अपनी बेटी शरिया (14) का जन्मदिन मनाया।

शाहिद अपने बेटे फैज और शाहना के बेटे हमजा के साथ वहां एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गए थे। शनिवार देर रात होने के कारण हिना ने अपने पिता और भाई को घर पर ही रखा। अगले दिन शाहिद की छुट्टी थी। रविवार रात शाहिद अपने बेटे फैज और पोते हमज़ा के साथ बाइक पर पप्पन कला से निकले। कुछ ही देर बाद दुर्घटना की खबर आई।

सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी दुर्घटना के बाद, पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। वे पाँच किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच कर रही हैं। दुर्घटना से पहले और बाद में सड़क के दोनों ओर लगे कैमरों की बारीकी से जाँच की जा रही है। दुर्घटना वाले दिन तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।