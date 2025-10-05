Language
    दिल्ली में दिनदहाड़े लूट करने वाले दो नाबालिग समेत चार गिरफ्तार, पिस्तौलनुमा लाइटर दिखाकर कारोबारी को बनाया था बंधक

    By Ashish Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मनी ट्रांसफर कारोबारी मोहम्मद रईस की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने 80 हजार रुपये और दो मोबाइल फोन लूटे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो नाबालिगों समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा और हथियार बरामद किए।

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित। फोटो सौजन्य - पुलिस

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौलनुमा लाइटर दिखाकर मनी ट्रांसफर कारोबारी को दुकान में बंधक बनाकर लूटपाट कर ली। पीड़ित मोहम्मद रईस से 80 हजार रुपये लूटकर बदमाश फरार हो गए।

    पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद दो नाबालिग समेत चार आरोपितों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपितों में चौहान बांगर निवासी हारिस (19), सुहेल उर्फ भूरा (21) और 15 और 17 वर्षीय दो नाबालिगों के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से पिस्तौलनुमा लाइटर, चार चाकू, लूटी गई रकम से 33 हजार रुपये व वारदात में उपयोग की गई स्कूटी बरामद की है।

    पीड़ित मोहम्मद रईस परिवार के साथ सुंदर नगरी में रहते हैं। चौहान बांगर में इनका मनी ट्रांसफर का कारोबार है। उनके मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब 6.21 बजे इनकी दुकान में तीन नकाबपोश बदमाश दाखिल हुए, एक बाहर खड़ा रहा।

    बदमाशों ने हथियार के बल पर उनको बंधक बना लिया। इसके बाद गल्ले में रखे करीब 80 हजार रुपये व दो मोबाइल फोन लूटकर बदमाश स्कूटी पर फरार हो गए। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि पुलिस को करीब 6:40 बजे वारदात की सूचना मिली थी, कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी।

    पीड़ित का बयान लेकर तत्काल मामला दर्ज किया गया। फिर थाना पुलिस के साथ जिले के स्पेशल स्टाफ को जांच में लगाया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को वारदात स्थल के आसपास एक स्कूटी दिखाई दी। उस पर दो नकाबपोश सवार थे।

    उसका नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके आधार पर पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों बाद चारों आरोपितों को दबोच लिया। उनसे 33 हजार रुपये बरामद हुए हैं, बाकी रकम आरोपितों ने खर्च कर दी। इनसे पिस्तौल की तरफ दिखने वाला लाइटर बरामद हुआ है।

    इसके बल पर ही इन्होंने लूटपाट की थी। इसके साथ ही इनके पास से चाकू भी मिले हैं। पूछताछ में सामने आया कि रईस की दुकान में हर समय नकदी रखे होने की जानकारी आरोपितों को थी। इसी वजह से इन लोगों ने लूटपाट की योजना बनाई।