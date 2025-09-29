दशहरा से पहले क्रिकेट प्रेमियों के लिए दीवाली, एनसीआर में लोगों ने जीत के बाद जमकर की आतिशबाजी

एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद दिल्ली-एनसीआर में दिवाली जैसा माहौल था। युवाओं ने सड़कों पर आतिशबाजी की और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार हराकर एशिया कप जीता जिससे लोगों का उत्साह चरम पर था। रामलीला मंचों पर भी जीत का जश्न मनाया गया और लोग भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाते हुए थिरके।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एशिया कप के फाइनल में रविवार को पाकिस्तान पर भारत की जीत से क्रिकेट प्रेमियों के लिए दशहरा से पहले दीवाली आ गई। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम आौर फरीदाबाद सहित पूरे एनसीआर में लोगों ने जीत के बाद जमकर आतिशबाजी की। साथ ही युवा बाइकों और कार के साथ सड़कों पर जश्न मनाने के लिए निकले।

जश्न में डूबे युवा रात दो बजे तक सड़कों पर ढोल की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दिए। भारत ने लीग मैचों में दो बार पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इससे लोग पहले ही खुश थे, लेकिन आतिशबाजी से दूर रहे थे। वहीं, फाइनल में जीत की खुशी आतिशबाजी के साथ जश्न लेकर आई। शाम करीब आठ बजे चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों उत्साह चरम पर था।

इसमें कई बार उतार-चढ़ाव आए, लेकिन जैसे ही 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ा, लोगों ने जश्न मनाने लगे। दो अक्टूबर को दशहरे से पहले यह जीत दीवाली से कम नहीं थी। एनसीआर के शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कई जगह आतिशबाजी की गूंज भी सुनाई दी। यह मुकाबला भारत के लिए इसलिए भी खास रहा, क्योंकि लगातार तीसरी बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर जीता है।

मुकाबले को देखने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अलग-अलग जगहों पर स्क्रीन भी लगाए गए थे। राजौरी गार्डन में युवाओं के समूह ने ढोल बजाकर और डांस करके जीत का स्वागत किया। गीता कालोनी में भी लोग तिरंगे और ढोल के साथ सड़क पर निकल गए। यहां डांस करके उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की।

रामलीला के मंच पर दिखा जीत का जश्न पाकिस्तान पर हुई भारत की जीत को रामलीला में भी स्क्रीन पर दिखाया गया। रामलीला के मंच से भारत माता की जय और जय श्रीराम का उद्घोष होने लगे। यही नहीं रामलीला का मंचन देख रहे लोग भी भारत की जीत पर थिरकने के साथ ही जय श्रीराम के नारे लगाने लगे। इसके साथ ही एक दूसरे को जीत पर बधाई दी और युवाओं ने जश्न मनाया।