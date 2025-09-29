एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास, दिल्लीवासियों ने मचाया जश्न

एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। रामलीलाओं में भी भारत की जीत के जयघोष लगे। भारत ने तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर कब्जा जमाया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एशिया कप का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत ने शानदार अंदाज में जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस करारी जीत ने न सिर्फ ट्राफी भारत की झोली में डाली, बल्कि देशभर में खुशी का माहौल भी बना दिया। खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने इस जीत को जश्न में बदल दिया।

जैसे ही दुबई के स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई, आसमान आतिशबाजी से रोशन हो उठा। लोग सड़कों पर निकलकर भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नजर आए। गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख सड़कों पर लोगों ने बाहर आकर जश्न मनाया और ढोल पर भी नाचकर एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई।

जगह-जगह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। पिछले दो मुकाबलों को भारत में जीत का जश्न नहीं मना था। इतना ही नहीं रामलीलाओं में भी मंच से भारत की जीत के साथ ही भारत माता की जीत के जयघोष बोले गए और दर्शक भी जय श्रीराम के जयघोष से भारत की जीत का जश्न मनाते दिखे।

यह मुकाबला भारत के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि लगातार तीसरी बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर कब्जा जमाया है। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि यह जीत केवल खेल का नतीजा नहीं, बल्कि पूरे देश के उत्साह और आत्मविश्वास की झलक है।