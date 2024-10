Ratan Tata Pass Away: 'भारत ने सच्चा रत्न खोया, असंभव को संभव किया' पद्म विभूषण रतन टाटा के स्वर्गवास पर केजरीवाल का पोस्ट

इससे पहले बुधवार को दिल्ली के सीएम आतिशी ने दुख जताते हुए कहा कि "रतन टाटा जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। हमेशा देश और उसके लोगों के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। उनकी दयालुता, विनम्रता और बदलाव लाने के जुनून को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।"

India has lost its true “Ratan” who turned the impossible into the possible.



Ratan Tata’s legacy will remain a beacon of inspiration for generations to come. pic.twitter.com/L8SehN4UtM