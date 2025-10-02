जलकर नहीं गलकर रावण दहन, दिल्ली-NCR में तेज बारिश; आईपी एक्सटेंशन से नोएडा स्टेडियम तक भीगे पुतले
दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश शुरू होने से दशहरा देखने के लिए जगह-जगह उमड़ी लोगों की भीड़ अब सिर छिपाने के लिए जगह तलाशने को मजबूर है। दिल्ली नोएडा समेत तमाम जगहों पर तेज बारिश होने के चलते रावण के पुतले भीग रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों का उत्साह कम हुआ है बल्कि लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही दशहरा पर्व का उल्लास भी फीका पड़ गया है। रावण दहन के समय से ठीक पहले हुई इस बारिश के चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भीग गए हैं।
वर्षा से आइपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भीग रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता को आना है।
आईपी एक्सटेंशन पर भीग रहे पुतले और बारिश से बचते लोग pic.twitter.com/TzsQHF4cIX— Pooja TRIPATHI (@PoojaT189) October 2, 2025
1-पूर्वी दिल्ली : मयूर विहार की लीला में बारिश में भीग रहे पुतले
2-नोएडा स्टेडिय में भीगते पुतले
3-आईपी एक्सटेंशन में एक-दूसरे को बचाते लोग pic.twitter.com/AWhfwPr5EG— Pooja TRIPATHI (@PoojaT189) October 2, 2025
