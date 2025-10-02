जलकर नहीं गलकर रावण दहन, दिल्ली-NCR में तेज बारिश; आईपी एक्सटेंशन से नोएडा स्टेडियम तक भीगे पुतले

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश शुरू होने से दशहरा देखने के लिए जगह-जगह उमड़ी लोगों की भीड़ अब सिर छिपाने के लिए जगह तलाशने को मजबूर है। दिल्ली नोएडा समेत तमाम जगहों पर तेज बारिश होने के चलते रावण के पुतले भीग रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों का उत्साह कम हुआ है बल्कि लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं।