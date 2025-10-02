Language
    जलकर नहीं गलकर रावण दहन, दिल्ली-NCR में तेज बारिश; आईपी एक्सटेंशन से नोएडा स्टेडियम तक भीगे पुतले

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश शुरू होने से दशहरा देखने के लिए जगह-जगह उमड़ी लोगों की भीड़ अब सिर छिपाने के लिए जगह तलाशने को मजबूर है। दिल्ली नोएडा समेत तमाम जगहों पर तेज बारिश होने के चलते रावण के पुतले भीग रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों का उत्साह कम हुआ है बल्कि लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं।

    दशहरे पर हुई बारिश में भीगे रावण के पुतले। जागरण

     डिजिटल डेस्क, नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश शुरू हो गई है। इसके साथ ही दशहरा पर्व का उल्लास भी फीका पड़ गया है। रावण दहन के समय से ठीक पहले हुई इस बारिश के चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भीग गए हैं।

    वर्षा से आइपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भीग रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी, सीएम रेखा गुप्ता को आना है।