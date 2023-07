Delhi Weather: दिल्ली वालों की अभी और बढ़ेंगी मुश्किलें, बाढ़ के बीच अगले चार दिनों तक बारिश की संभावना

Delhi Weather Updates शनिवार को एयर इंडेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के करीब पहुंच गई लेकिन एयर इंडेक्स 100 होने के कारण हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बरकरार रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वर्षा होने के कारण एयर इंडेक्स में सुधार होगा और अगले दो दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बनी रहेगी।

दिल्ली के कई इलाकों में हुई तेज वर्षा।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्लीः राजधानी में शनिवार सुबह कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई। इसके बाद पूरे दिन आकाश में बादल छाए रहे लेकिन दिन में एक-दो इलाकों को छोड़कर कहीं वर्षा नहीं हुई। शाम को कई इलाकों में तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था। यमुना में बाढ़ के बीच दिल्ली में अगले चार दिनों तक मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ भी सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य है। मयूर विहार में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे से शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे में 13 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहां सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे के बीच भी चार मिली मीटर वर्षा हुई। बाद में शाम को कई इलाकों में वर्षा शुरू हुई और शाम साढ़े सात बजे वर्षा का दौर जारी था। रविवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे और मध्यम स्तर की वर्षा होगी। संतोषजनक श्रेणी में रही हवा की गुणवत्ता शनिवार को एयर इंडेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के करीब पहुंच गई लेकिन एयर इंडेक्स 100 होने के कारण हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बरकरार रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वर्षा होने के कारण एयर इंडेक्स में सुधार होगा और अगले दो दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक बनी रहेगी। सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 100 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 73 था। गुरुग्राम का एयर इंडेक्स 88 व नोएडा का एयर इंडेक्स 95 दर्ज किया गया जो संतोषजनक है। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 158, गाजियाबाद का 108 व ग्रेटर नोएडा का एयर इंडेक्स 104 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में है।

Edited By: Mohammad Sameer