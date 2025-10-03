हेल्दी फैट vs ट्रांस फैट: क्या है दोनों में अंतर? AIIMS के डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितनी मात्रा सेहत के लिए सही

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सही पोषण न केवल चोट से तेजी से उबरने में मदद करता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास को भी सुनिश्चित करता है।

वसा भी पोषण का एक जरूरी हिस्सा है, पर आधुनिक समय में इसका संतुलित उपयोग करना होगा। स्वस्थ वसा और ट्रांस वसा का अंतर भी समझना होगा।

एक सेहत के लिए फायदेमंद है तो दूसरा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में 20 मिलीलीटर से अधिक वसा का सेवन नहीं करना चाहिए।

यह जानकारी एम्स ट्रॉमा सेंटर में 11 अक्टूबर तक चलने वाले पोषण माह 'सही पोषण-देश रोशन' अभियान के तहत मरीजों व उनके स्वजन को दी जा रही है।

किस तेल में होता है हेल्दी फैट और ट्रांस फैट?

डायटेटिक्स विभाग की फैकल्टी इंचार्ज डॉ. आशीष बिंद्रा ने स्वस्थ जीवन के लिए वसा और तेलों के दैनिक उपयोग की जानकारी दी।

उनके मुताबिक स्वस्थ वसा में जैतून का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, मेवे और मछली में पाए जाने वाले असंतृप्त वसा शामिल हैं। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं।

वहीं ट्रांस वसा और संतृप्त वसा को अस्वास्थ्यकर वसा माना जाता है। ट्रांस वसा पैकेज्ड स्नैक्स, तले हुए खाद्य पदार्थों, बेकरी उत्पादों में पाए जाते हैं, जबकि संतृप्त वसा मक्खन, घी, रेड मीट, क्रीम, वनस्पति घी आदि में पाए जाते हैं, जब इनका सेवन प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा (कुल कैलोरी के 30 प्रतिशत से कम) से अधिक किया जाता है।