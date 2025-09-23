जांच के दायरे में फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुईं रजिस्ट्रियां, वित्त आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

गुरुग्राम और फरीदाबाद की तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री में अनियमितता की शिकायतें मिलने पर वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि बिना एनओसी के नियम विरुद्ध रजिस्ट्रियां की गईं जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। फरुखनगर तहसील में एक अप्रैल से 31 अगस्त तक नियमों का उल्लंघन कर 254 रजिस्ट्रियां करने का आरोप है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की कई तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री में अनियमितता सामने आने पर वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंडल आयुक्त को जांच सौंप दी है। मंडलायुक्त पंद्रह दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्तायुक्त के पास भेजेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जो आरोप लगाए गए हैं, अगर जांच में सही साबित हुए तो तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अधिकार मंच के आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश यादव की ओर से शिकायत की गई थी कि गुरुग्राम तथा फरीदाबाद की कई तहसीलों में बिना एनओसी के कुछ प्रापर्टी डीलर नियम विरुद्ध प्लॉट तथा फ्लैट की रजिस्ट्री करा रहे हैं।

शिकायत में फरुखनगर, बादशाहपुर, वजीराबाद और मानेसर तहसीलों की कई रजिस्ट्री का हवाला भी दिया गया था। शिकायत में बताया गया कि एक अप्रैल से 31 अगस्त, 2025 तक फरुखनगर तहसील में 254 रजिस्ट्री का पंजीकरण नियमों को ताख पर रखकर किया गया।

अनधिकृत भूमि को अधिकृत दर्शाकर कर ली गई रजिस्ट्री शिकायत में कहा गया है कि दोनों जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीकरण में नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7 ए की का उल्लंघन किया गया। नगर पालिका क्षेत्र सीमा में स्थित कृषि भूमि की प्रापर्टी आइडी बनाकर अनधिकृत भूमि को अधिकृत दर्शाकर रजिस्ट्री कर ली गई। कई गांव में कृषि भूमि की छोटे-छोटे टुकड़ों में गजों के हिसाब से रजिस्ट्री कर प्लॉटिंग की गई।