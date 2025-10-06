दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से होगी गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के अनुरोध पर गुरुग्राम को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे मेट्रो से जोड़ने के लिए सहमत हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस परियोजना पर काम कर रहा है जो नई दिल्ली से धौला कुआं होते हुए पालम विहार तक मेट्रो लाइन का विस्तार करेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम के निवासियों को हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

सत्येंद्र सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा एनसीआर के शहरों के बीच मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोदी और नायब सरकार ने एक लक्ष्य और तय किया है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से गुरुग्राम को सीधे जोड़ने की योजना है। नई दिल्ली से धौलाकुआं होते हुए एयरपोर्ट आने वाली मेट्रो लाइन को गुरुग्राम के पालम विहार तक विस्तार दिया जाना है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन की ओर से काम आरंभ कर दिया गया है। प्रोजेक्ट की फाइल एक माह में बनकर केंद्र की वित्तीय समिति के पास जाएगी। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी जानी है।

करीब दो माह में यह कार्य पूरा करने के बाद मेट्रो लाइन के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। चार साल में प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। गत एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। उसी दौरान गुरुग्राम में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा हुई। सीएम ने पीएम से आग्रह किया कि गुरुग्राम के लोगों को एयरपोर्ट आने-जाने के लिए मेट्रो लाइन की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आग्रह को स्वीकार करते हुए तुरंत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से बात की, तो उन्होंने प्रस्ताव को बेहतर बताया।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस नई लाइन को बिछाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली से धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट आने वाली मेट्रो लाइन को गुरुग्राम के पालम विहार तक विस्तार दिया जाना है। इस नई लाइन का अंतिम स्टेशन गुरुग्राम के पालम विहार स्थित एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के निकट बनेगा। दिल्ली के द्वारका से उद्योग विहार तक के लिए आने वाली दूसरी लाइन का इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। ऐसा होने पर गुरुग्राम के लिए दिल्ली से तीन रूट हो जाएंगे।

अभी केवल दिल्ली से गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी तक येलो लाइन पर ही मेट्रो चल रही है। इस लाइन को भी विस्तार देने का काम आरंभ हो चुका है। इसे गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों से होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे तक विस्तार दिया जा रहा है।