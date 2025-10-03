Language
    ऑनलाइन ठगी से बचाएगा ‘डिजीकवच’, 20 राज्यों के 30 शहरों में वेबिनार से देंगे वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनिंग

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल डिजीकवच कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्‍कैम से बचाना है। प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में आयोजित किया जा रहा है।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" के तहत नई दिल्ली के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए शनिवार को एक वेबिनार आयोजित कर रहा है।

    डिजिटल सुरक्षा विषय में करेंगे शिक्षित

    शनिवार को होने वाली वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्‍कैम से बचाना और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे।

    4 अक्‍टूबर को फैक्‍ट चेकर्स खासतौर से नई दिल्ली के वरिष्‍ठ नागरिकों को प्रशिक्षण देंगे। एक्सपर्ट डिजिटल फ्रॉड से बचने के टिप्स देंगे। कार्यक्रम में नोबल सिटिजन फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है।

    20 राज्यों में होंगे कार्यक्रम

    "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    दिल्‍ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचाने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:

    https://www.jagran.com/digikavach 

