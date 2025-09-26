डिजिटल डेस्क, नोएडा। जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" अभियान की शुरुआत शुक्रवार को दिल्‍ली से कर रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्‍कैम से बचाना और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे।

26 सितंबर को दिल्‍ली के अशोक विहार में फैक्‍ट चेकर्स प्रशिक्षण देंगे। एक्सपर्ट डिजिटल फ्रॉड से बचने के टिप्स देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश केवल आमंत्रित सदस्यों के लिए ही सीमित है।

कार्यक्रम का विवरण

तारीख : 26 सितंबर 2025

समय : 11:30 बजे से

स्‍थान : एच ब्‍लॉक, कम्‍युनिटी सेंटर, अशोक विहार, नई दिल्‍ली

कार्यक्रम के बारे में

"वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग देंगी।

इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्‍ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।