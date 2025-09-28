दिल्ली में निर्माणाधीन मकान से गिरा आठ फीट का सरिया, पांच साल की बच्ची के सिर के हुआ आर-पार

पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी एक्सटेंशन में एक निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरने से एक पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची अपने पिता के साथ मंदिर से लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। सरिया उसके सिर के आर-पार हो गया और उसकी आंख भी बाहर आ गई। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जगतपुरी एक्सटेंशन में रविवार सुबह निर्माणाधीन मकान से गिरा आठ फीट का सरिया पांच साल की बच्ची के सिर के आरपार हो गया। इससे बच्ची की दायीं आंख भी बाहर आ गई। बच्ची आंशी उस समय अपने पिता रितेश श्रीवास्तव के साथ मंदिर से लौट रही थी।

पिता ने तत्काल बच्ची के सिर से सरिया निकाला और उसे लेकर जीटीबी अस्पताल पहुंचे। वहां मासूम के सिर से सरिया तो निकाल दिया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान के मालिक नत्थू सिंह के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी कर ली है। अभी मकान मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ है।

आंशी अपने परिवार के साथ जगतपुरी एक्सटेंशन में गली नंबर-चार में उनके मकान में ही रहती है। इसके परिवार में पिता रितेश कुमार, मां प्रियंका व अन्य सदस्य हैं। यह परिवार मूल रूप से मूलरूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के कासिम बाग का रहने वाला है। इसी साल बच्ची का निगम स्कूल में नर्सरी में दाखिला करवाया है।

रितेश ने बताया कि रविवार सुबह करीब नौ बजे वह आंशी के साथ पास के दुर्गा मंदिर गए थे। लौटते समय रास्ते में दुकान पर रुक कर दूध ले रहे थे। तभी पास वहां पर निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान से करीब आठ फीट का सरिया गिरा और बेटी के सिर में घुस गया। सरिया घुसने के साथ ही उसकी दाहिनी आंख बाहर आ गई।