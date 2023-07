Ghaziabad Deh Vyapar: इंदिरापुरम में स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार, संचालिका और ग्राहक गिरफ्तार

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के राजहंस प्लाजा में न्यू रिलेक्श प्वाइंट स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका व एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। मौके पर मिलीं दो महिलाओं को गवाह बनाकर स्वजन को सौंप दिया गया। रविवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि राजहंस प्जाला में न्यू रिलेक्श प्वाइंट स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है।

इंदिरापुरम में स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार, संचालिका और ग्राहक गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के राजहंस प्लाजा में न्यू रिलेक्श प्वाइंट स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका व एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। मौके पर मिलीं दो महिलाओं को गवाह बनाकर स्वजन को सौंप दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि राजहंस प्जाला में न्यू रिलेक्श प्वाइंट स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है। इस पर इंदिरापुरम कोतवाली प्रभारी, नीति खंड पुलिस चौकी प्रभारी और प्रह्लादगढ़ी पुलिस चौकी प्रभारी के साथ स्पा सेंटर में छपा मारा गया। सूचना सही निकली। एक युवक-युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान नीति खंड-एक के अंकुर चौधरी के रूप में हुई। वह मूल रूप से ग्राम सादपुर थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मौके से स्पा सेंटर संचालिका भी पकड़ी गई। वह भी नीति खंड-एक की रहने वाली हैं। दो युवतियां भी मौके पर मिलीं। उन्होंने बताया कि वह दोनों नौकरी के सिलसिले में पूर्व में यहां आई थीं। झांसा देकर स्पा संचालिका ने उनकी आपत्तिजनक फोटो ले ली थी। उसे प्रसारित करने की धमकी देकर उनसे देह व्यापार कराने लगी थी। वह ग्राहकों से मोटी रकम वसूलती थी। इन दोनों युवतियों के स्वजन को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। संचालिका व अंकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Edited By: Geetarjun