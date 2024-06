Delhi Fire: दिल्ली के प्रेम नगर में एक मकान में आग लगने से चार लोगों की मौत, दमकल की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं

जानकारी के मुताबिक, आग पहली मंजिल पर इन्वर्टर और सोफे में लगी थी, जिसके कारण चार लोग धुंए में फंस गए और दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने उन्हें घटनास्थल से निकालकर पीसीआर द्वारा अस्पताल भेजा। आरटीआर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सीएमओ डॉ. चंदन ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। आग किस वजह से लगी, इसका पता अभी नहीं चल सका है।

Delhi | Four people died after a fire broke out at a house in the Prem Nagar area. The fire broke out at around 3:30 AM. Two fire tenders reached the spot and controlled the fire. Four people inhaled smoke and were admitted to a hospital where doctors declared them dead: Delhi…