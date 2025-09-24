Language
    Delhi Street Food: जल्द शुरू होगी सलीमगढ़ किले की खाऊ गली, चांदनी चौक की मशहूर चाट-पकौड़ी का ले सकेंगे स्वाद

    By Nihal Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सलीमगढ़ किले के पास खाऊ गली जल्द शुरू होगी। यहां दिल्ली भर के प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे और 50 वेंडरों को मौका मिलेगा। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक संचालन होगा जिसमें अस्थायी फूड वैन और बिजली शौचालय की व्यवस्था की जा रही है।

    जल्द शुरू होगी सलीमगढ़ किले की खाऊ गली। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सलीमगढ़ किले के पास बनने जा रही खाऊ गली अगले 10-15 दिन में शुरू हो सकती है।

    निगम इससे संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। लाल किला के पीछे सलीमगढ़ किले के एक हिस्से में खाली रोड पर यह खाऊ गली बनाई जानी है।

    इसके लिए यहां फूड कार्ट और फूड वैन लगाने के लिए पहले ही स्थान चिह्नित कर दिए थे। अब वहां पर फूड जैसे पाव भाजी, बर्गर, मोमोज और चाट पकौड़ी की चित्रकारी दीवारों पर कर दी है, ताकि लोगों को यह आकर्षित करे।

    एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली में नाइट लाइफ को भी प्रोत्साहित करना है।

    खाने की पहली मार्केट

    इसके तहत सलीमगढ़ किले पास खाऊ गली को विकसित किया जा रहा है। यह खाने की पहली मार्केट होगी, जिसमें दिल्ली भर के प्रसिद्ध व्यंजन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि एक दिन में यहां पर 50 वेंडरों को अपने-अपने व्यंजन बिक्री करने का अवसर दिया जाएगा।

    इसमें दिल्ली के रेहड़ी-खोमचे वाले तो होंगे ही, साथ ही चांदनी चौक की मशहूर चाट पकौड़ी, छोले भटूरे, मोमोज के फूड कार्ट भी होंगे।

    कुछ फूड वैन भी होंगे, जिसमें वातानुकूलित खाना खिलाने की अस्थायी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि शाम में पांच बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस मार्केट का संचालन किया जाएगा।

    अस्थायी फूड वैन और फूड कार्ट एमसीडी को स्वीकृत वेंडरों को होगी। इसके लिए निगम ने अप्रैल में अलग-अलग रेहड़ी-पटरी और फूड आइटम बिक्री करने वाले, विशेष दुकानों से आवेदन मांगे थे।

    इसमें आवेदन की छंटनी करने के बाद उनकी फूड कार्ट और फूड वैन तैयार कराई गई हैं, जिन्हें वहां पर लगाने की अनुमति होगी। एक दिन में 50 वेंडर्स को ही अनुमति मिलेगी।

    50 से ज्यादा वेंडर होने की स्थिति में शेष वेंडर को बारी के हिसाब से मौका दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि उक्त स्थान पर बिजली और अस्थायी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। जैसे ही यह व्यवस्था हो जाएगी वैसे ही इसका उद्घाटन दो सप्ताह में कभी भी कर दिया जाएगा।