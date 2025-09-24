Delhi Street Food: जल्द शुरू होगी सलीमगढ़ किले की खाऊ गली, चांदनी चौक की मशहूर चाट-पकौड़ी का ले सकेंगे स्वाद

दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सलीमगढ़ किले के पास खाऊ गली जल्द शुरू होगी। यहां दिल्ली भर के प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे और 50 वेंडरों को मौका मिलेगा। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक संचालन होगा जिसमें अस्थायी फूड वैन और बिजली शौचालय की व्यवस्था की जा रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सलीमगढ़ किले के पास बनने जा रही खाऊ गली अगले 10-15 दिन में शुरू हो सकती है। निगम इससे संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। लाल किला के पीछे सलीमगढ़ किले के एक हिस्से में खाली रोड पर यह खाऊ गली बनाई जानी है। इसके लिए यहां फूड कार्ट और फूड वैन लगाने के लिए पहले ही स्थान चिह्नित कर दिए थे। अब वहां पर फूड जैसे पाव भाजी, बर्गर, मोमोज और चाट पकौड़ी की चित्रकारी दीवारों पर कर दी है, ताकि लोगों को यह आकर्षित करे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली में नाइट लाइफ को भी प्रोत्साहित करना है। खाने की पहली मार्केट इसके तहत सलीमगढ़ किले पास खाऊ गली को विकसित किया जा रहा है। यह खाने की पहली मार्केट होगी, जिसमें दिल्ली भर के प्रसिद्ध व्यंजन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि एक दिन में यहां पर 50 वेंडरों को अपने-अपने व्यंजन बिक्री करने का अवसर दिया जाएगा।