Delhi Flood: दिल्ली में एक और बार देखने को मिलेगा सैलाबी मंजर! यमुना का जलस्तर फिर पहुंचा खतरे के निशान के पार

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का संकट गहराते जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल को क्रॉस कर गया है। शुक्रवार को यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर के पार पहुंच गया है, जिससे यमुना के आसपास रहने वाले लोगों की चिंताए बढ़ बई गई हैं। दिल्लीवासियों ने हाल में ही भयंकर बाढ़ का सामना किया था, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे।

Delhi | Water-level in Yamuna river once again crosses the danger mark, recorded at 205.34 meters at Old Railway Bridge at 1800 hours today