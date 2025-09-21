दिल्ली की सड़कों पर बढ़ रहा अपराध, सामने आई ये बड़ी वजह

दिल्ली में ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं जिससे यातायात असुरक्षित हो गया है और अपराध बढ़ रहे हैं। यमुनापार जैसे इलाकों में स्थिति और भी खराब है। दिल्ली पुलिस के अनुसार रात्रिकालीन अपराधों में 18% की वृद्धि हुई है। दैनिक जागरण इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छह दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है जिसमें स्ट्रीट लाइटों के कुप्रबंधन और सुधार के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में रात के अंधेरे में भी सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं। हालाँकि, इनमें से ज़्यादातर खराब रहती हैं। स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति यातायात को असुरक्षित बनाती है, दुर्घटनाओं और अपराधों को बढ़ावा देती है। लोग देर शाम ऐसी सड़कों पर निकलने से कतराते हैं। इसका दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों, नाइटलाइफ़ और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भी कहा जा सकता है कि ये विकास की गति पर ब्रेक लगा रही हैं। यमुनापार, बाहरी दिल्ली, कालकाजी एक्सटेंशन, करोल बाग, छतरपुर, शरद विहार, मयूर विहार और राजा गार्डन जैसे इलाकों में, बिना स्ट्रीट लाइट वाली सड़कें रात के अंधेरे में खतरनाक हो जाती हैं। राष्ट्रीय राजधानी में यह स्थिति व्यवस्था की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है।

दिल्ली में, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम और डिस्कॉम के पास लगभग तीन लाख स्ट्रीट लाइट पोल पर छह लाख से ज़्यादा लाइट पॉइंट हैं। आरोप है कि इनमें से 20 से 30 प्रतिशत लाइटें खराब या खराब हैं। यह स्थिति महिलाओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है।

दिल्ली पुलिस के 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार, रात्रिकालीन अपराधों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश बिना स्ट्रीट लाइटों या खराब सड़कों पर हुए। सड़क दुर्घटनाओं की दर भी चिंताजनक है। दैनिक जागरण इन स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों और संबंधित विभागों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए छह दिवसीय अभियान शुरू कर रहा है।