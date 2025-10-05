Language
    Delhi Accident: सड़क किनारे खड़े डंपर के पीछे से टकराया दूसरा डंपर, ड्राइवर की मौत; दूसरा फरार

    By amit bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:07 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक डंपर चालक की मौत हो गई। खराब डंपर सड़क किनारे खड़ा था जिसे पीछे से आ रहे एक अन्य डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाले डंपर चालक हनीफ अली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।

    सड़क किनारे खड़े डंपर के पीछे से टकराया दूसरा डंपर, चालक की मौत

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरिता विहार से कालिंदी कुंज को जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर को पीछे से एक अन्य डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर मारने वाले डंपर चालक 40 वर्षीय हनीफ अली की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहले से खड़े डंपर का चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर को कब्जे में ले लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला औरैया स्थित गांव रतुआ पीपरपुर का रहने वाला हनीफ अली डंपर चलाता था और सामान लेकर दिल्ली आया था। शनिवार सुबह वह सरिता विहार से कालिंदी कुंज की तरफ जा रहा था।

    इसी दौरान सरिता विहार स्थित लिविंग स्टाइल माल के सामने फुट ओवर ब्रिज के पास खराब होने के कारण एक डंपर खड़ा था। उस डंपर चालक ने वहां कोई चेतावनी संकेत या बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी। इस कारण हनीफ अली का डंपर उस डंपर से टकरा गया।

    आशंका जताई जा रही है कि हनीफ को झपकी लग गई होगी, इस कारण यह हादसा हुआ। हादसे में हनीफ अली अपने डंपर में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सरिता विहार थाना पुलिस ने हनीफ अली को डंपर से निकाला और एम्स ट्रामा सेंटर भर्ती किया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सरिता विहार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हनीफ अली के स्वजनों को घटना की सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपित की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।