    Delhi Accident: ओखला बस डिपो के सामने कलस्टर बस की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत

    By amit bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:51 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के ओखला बस डिपो के सामने क्लस्टर बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तम नगर के दशरथ के रूप में हुई है जो एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी थे। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    डीटीसी बस की चपेट में आने से बाइक सवार शख्स की मौत।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ओखला बस डिपो के सामने शुक्रवार शाम को क्लस्टर बस की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार का सिर बस के अगले पहिये के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम को सूचना मिली कि ओखला बस डिपो के सामने एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच करने पर मृतक की पहचान उत्तम नगर निवासी दशरथ के रूप में हुई। वह एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी का काम करता था और शाम को छुट्टी होने पर वापस लौट रहा था।

    इस दौरान ओखला डिपो के पास क्लस्टर बस ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गए और बस का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। पुलिस ने घटना की सूचना उनके स्वजन को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।