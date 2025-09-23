दिल्ली के फर्श बाजार में पुलिस बन ज्वैलर्स को लूटा, तीन गिरफ्तार

दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक ज्वैलर्स की दुकान में पुलिस बनकर लूट करने वाले तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटे हुए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने पैसों की लालच में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच और फर्श बाजार की टीमों ने जयपुर और महाराष्ट्र के सांगली से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। इन आरोपियों ने दिनदहाड़े फर्श बाजार इलाके में एक ज्वैलर्स की दुकान में पुलिस बनकर घुसकर 20 लाख रुपये नकद, 1400 ग्राम सोना और 2800 ग्राम चांदी के आभूषण लूट लिए थे।

आरोपियों के कब्जे से 11.91 लाख रुपये नकद, 1400 ग्राम सोना, 2800 ग्राम चांदी और उनके दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में विकास केदार, प्रशांत राज कुमार कदम और शुभम राजा राम कांबले शामिल हैं। तीनों महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। विकास केदार पिछले एक साल से एक ज्वैलर्स की वर्कशॉप में काम कर रहा था। उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।

प्रशांत राज कुमार कदम को सांगली पुलिस ने 2020 में हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके लिए उन्हें तीन महीने जेल की सज़ा हुई थी। शुभम राजा राम कांबले सांगली के एक पोल्ट्री फार्म में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। लालच में आकर उसने डकैती की।

15 सितंबर को, दो आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक जौहरी की दुकान में घुसे, कर्मचारियों को गुमराह किया और 20 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्राइम ब्रांच को भी जाँच सौंपी गई। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम और एसीपी संजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने सबसे पहले 17 सितंबर को जौहरी की दुकान के एक कर्मचारी विकास को जयपुर से गिरफ्तार किया।

उससे पूछताछ के बाद, एसीपी संजय कुमार नागपाल और इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने प्रशांत राज कुमार और शुभम कांबले को सांगली से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लगभग 12 लाख रुपये नकद, 1400 ग्राम सोने के गहने, 2800 ग्राम चांदी के गहने और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान, प्रशांत ने बताया कि उसकी मुलाकात जीवन और विकास से तीन साल पहले सांगली में एक रक्तदान शिविर में हुई थी। घटना से बीस दिन पहले, विकास और जीवन ने उससे संपर्क किया और फर्श बाज़ार स्थित एक जौहरी की दुकान लूटने की योजना बनाई। दुकान के कर्मचारियों से टकराव से बचने के लिए, उन्होंने पुलिस का वेश धारण करके दुकान लूटने की योजना बनाई।

प्रशांत और शुभम 13 सितंबर को गोवा एक्सप्रेस से सांगली से निकले और 15 सितंबर को हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन से, प्रशांत ने विकास को फ़ोन किया, जिसने उन्हें शाहदरा मेट्रो स्टेशन आने का निर्देश दिया। वहाँ पहुँचने के बाद, विकास ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए बारी-बारी से वर्कशॉप पहुँचने का निर्देश दिया। दोनों दिल्ली के रास्तों से अनजान थे, इसलिए वे विकास को अपने साथ ले गए। विकास उन्हें एक ऑटो-रिक्शा में उत्तम नगर ले गया। वहाँ से, उन्होंने जयपुर के लिए एक टैक्सी किराए पर ली।