बाबा चैतन्यानंद के पास से मिले फर्जी विजिटिंग कार्ड, खुद को बताया UN का एंबेसडर
दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती से दो जाली विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं जिनमें एक संयुक्त राष्ट्र के स्थायी राजदूत और दूसरा ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग के सदस्य के रूप में उनकी पहचान दिखाता है। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के पास से दो फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। पहला विजिटिंग कार्ड संयुक्त राष्ट्र का है, जिसके अनुसार, बाबा ने खुद को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत बताया है।
दूसरे विजिटिंग कार्ड के अनुसार, बाबा ने खुद को ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया है।
उल्लेखनीय है कि छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी एक प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने कल देर रात आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वह शनिवार शाम से वहीं ठहरे हुए थे। चैतन्यानंद को दिल्ली के वसंत कुंज थाने लाया गया।
होटल के कमरे में 15 मिनट तक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली ले आई। चैतन्यानंद को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।
