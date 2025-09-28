बाबा चैतन्यानंद के पास से मिले फर्जी विजिटिंग कार्ड, खुद को बताया UN का एंबेसडर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के पास से दो फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। पहला विजिटिंग कार्ड संयुक्त राष्ट्र का है, जिसके अनुसार, बाबा ने खुद को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत बताया है।

दूसरे विजिटिंग कार्ड के अनुसार, बाबा ने खुद को ब्रिक्स देशों के संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया है।

उल्लेखनीय है कि छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी एक प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने कल देर रात आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वह शनिवार शाम से वहीं ठहरे हुए थे। चैतन्यानंद को दिल्ली के वसंत कुंज थाने लाया गया।