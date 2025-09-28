दिल्ली में नकली ऑटो पार्ट्स का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। दो आरोपी गिरफ्तार ₹90 लाख के नकली पार्ट्स जब्त। आरोपियों ने नकली लेबल लगाकर पार्ट्स को असली बताकर बेचते थे जिससे उपभोक्ताओं के लिए खतरा था। छापेमारी में प्रिंटिंग मशीनें और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई। मुख्य आरोपी पहले भी नकली सामान के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोल बाग में नकली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो दुकानों और एक गोदाम पर छापा मारकर लगभग ₹90 लाख मूल्य के नकली स्पेयर पार्ट्स जब्त किए, जिन पर नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम और पैकेजिंग लगी हुई थी। डीसीपी हर्ष इंदौरा के अनुसार, चूँकि करोल बाग इलाके में नकली ऑटोमोबाइल पार्ट्स और पैकेजिंग सामग्री का भंडारण, आपूर्ति और बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए एसीपी भगवती प्रसाद और इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। कई टीमें बनाई गईं।

प्रत्येक टीम को उन प्रमुख स्थानों पर छापेमारी करने का काम सौंपा गया जहाँ नकली स्पेयर पार्ट्स, यहाँ तक कि नामी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के भी, संग्रहीत और बेचे जा रहे थे। करोल बाग में दो ठिकानों पर एक साथ छापेमारी में दो आरोपियों, सुरेश कुमार और पोला राम को गिरफ्तार किया गया।

सुरेश की दुकान से नकली "होंडा जेनुइन पार्ट्स" लेबल वाले बड़ी मात्रा में नकली पार्ट्स बरामद किए गए। "होंडा जेनुइन पार्ट्स" लेबल वाले पच्चीस कार्टन में ब्रेक शू पेयर के 32 पैकेट, क्लच प्लेट के 29 पैकेट, 28 नकली मफलर प्रोटेक्टर, ब्रेक शू के 32 सेट (बिना पैकेजिंग के), 27 होंडा एक्टिवा आर्म कवर और नकली होंडा स्टिकर मिले। करोल बाग में एक होंडा पॉइंट भी मिला।

कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर पोला राम की दुकान और गोदाम से 800 थ्रॉटल (एक्सीलरेटर) केबल, बारकोड स्टिकर वाले 200 विविध केबल, 400 ब्रेक केबल, 200 स्पीडोमीटर केबल, 100 क्लच केबल, 550 एयर फिल्टर, 290 कैमशाफ्ट, 40 चेन सेट, 42 अतिरिक्त एयर फिल्टर, 50 प्लास्टिक इनर कवर, 22 हेडलाइट कवर, 154 एमआरपी स्टिकर और होंडा ब्रांडिंग वाले चार बाहरी पैकिंग बॉक्स बरामद किए गए।

आरोपियों को स्थानीय निर्माताओं से सस्ते नकली ऑटो पार्ट्स खरीदते और उन्हें असली उत्पाद जैसा दिखाने के लिए जाली लेबल, होलोग्राम और पैकेजिंग के साथ रीब्रांडिंग करते पाया गया। ब्रेक शू और पैड जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों सहित नकली पुर्जों में सुरक्षा मानकों का अभाव था और ये उपभोक्ताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करते थे।

छापेमारी के दौरान प्रिंटिंग मशीनें, ब्रांडिंग स्टैम्प और पैकिंग सामग्री ज़ब्त की गई। ये नकली उत्पाद दिल्ली और उसके आसपास के डीलरों, थोक विक्रेताओं और मरम्मत की दुकानों को बेचे जाते थे। ज़्यादातर बिक्री नकली इनवॉइस के साथ नकद में की जाती थी।

पोला राम मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। वह पहले बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल की दुकान पर काम करता था। 2015 में, वह दिल्ली आ गया और दुकानों को ऑटोमोबाइल पार्ट्स की आपूर्ति करने लगा। दो साल पहले, उसने और उसके भाई बाला राम ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक घर खरीदा और प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री किराए पर ली। जब फैक्ट्री घाटे में चलने लगी, तो उसने माँग बढ़ने पर नकली होंडा पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया।