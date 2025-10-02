Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के विरासत को दिखाने के लिए MCD शुरू करेगी हेरिटेज वॉक, इतनी सुविधाओं के साथ कर सकेंगे भ्रमण

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:35 AM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) इस महीने से दिल्ली की विरासत को दर्शाने वाली हेरिटेज वॉक शुरू करेगी जो मार्च तक चलेगी। इसमें शाहजहांनाबाद द्वार अशोक के शिलालेख और फारसी भाषा पर प्रदर्शनियां शामिल होंगी। लंबी दूरी के लिए ई-बाइक का उपयोग होगा। वॉक मुफ्त है लेकिन कुछ पर्यटक स्थलों पर शुल्क लगेगा। 11 अक्टूबर को फारसी भाषा पर एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) इस महीने से दिल्ली की विरासत को दर्शाने वाली हेरिटेज वॉक शुरू करेगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की विरासत और इतिहास को समझने में रुचि रखने वालों के लिए एमसीडी इस साल एक हेरिटेज वॉक शुरू करेगी। यह इसी महीने शुरू होगा और मार्च तक हर महीने चलेगा। इस वॉक में शाहजहांनाबाद द्वार, अशोक के शिलालेख और दिल्ली के विकास में फ़ारसी भाषा की भूमिका पर प्रदर्शनियाँ, शास्त्रीय और नृत्य संगीत के कार्यक्रम शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी की वॉक के लिए ई-बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारी ने आगे बताया कि यह वॉक कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट जैसे अन्य गेटों तक भी जाएगी। इन वॉक से जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

    हालांकि, अगर आगंतुक किसी पर्यटक या अन्य स्थल पर वॉक में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें शुल्क देना होगा, जबकि वॉक स्वयं निःशुल्क होगी। निगम ने इस आयोजन के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें 11 अक्टूबर को ओल्ड टाउन हॉल में फारसी भाषा और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर एक सेमिनार भी शामिल है। इसी तरह के कार्यक्रम नवंबर, दिसंबर और जनवरी से मार्च तक आयोजित किए जाएंगे।