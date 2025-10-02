दिल्ली के विरासत को दिखाने के लिए MCD शुरू करेगी हेरिटेज वॉक, इतनी सुविधाओं के साथ कर सकेंगे भ्रमण

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) इस महीने से दिल्ली की विरासत को दर्शाने वाली हेरिटेज वॉक शुरू करेगी जो मार्च तक चलेगी। इसमें शाहजहांनाबाद द्वार अशोक के शिलालेख और फारसी भाषा पर प्रदर्शनियां शामिल होंगी। लंबी दूरी के लिए ई-बाइक का उपयोग होगा। वॉक मुफ्त है लेकिन कुछ पर्यटक स्थलों पर शुल्क लगेगा। 11 अक्टूबर को फारसी भाषा पर एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की विरासत और इतिहास को समझने में रुचि रखने वालों के लिए एमसीडी इस साल एक हेरिटेज वॉक शुरू करेगी। यह इसी महीने शुरू होगा और मार्च तक हर महीने चलेगा। इस वॉक में शाहजहांनाबाद द्वार, अशोक के शिलालेख और दिल्ली के विकास में फ़ारसी भाषा की भूमिका पर प्रदर्शनियाँ, शास्त्रीय और नृत्य संगीत के कार्यक्रम शामिल होंगे।

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी की वॉक के लिए ई-बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारी ने आगे बताया कि यह वॉक कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट जैसे अन्य गेटों तक भी जाएगी। इन वॉक से जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा।