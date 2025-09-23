Language
    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की कंपनियों पर ED का शिकंजा, 7.44 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:16 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन की कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई। सीबीआई ने 2017 में जैन और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। ईडी की जांच में पता चला कि उनके सहयोगियों ने विमुद्रीकरण के बाद 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे।

    ईडी ने सत्येंद्र जैन की कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये (लगभग 15 लाख डॉलर) की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

    ये संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं। यह कार्रवाई 15 सितंबर को की गई। जैन मामले के सुलझने तक इन संपत्तियों को न तो हस्तांतरित कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे।

    ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने इस मामले में 3 दिसंबर, 2018 को सत्येंद्र जैन, पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

    ईडी सूत्रों के अनुसार, सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों की ₹4.81 करोड़ (लगभग 15 लाख डॉलर) की अचल संपत्तियां 31 मार्च, 2022 को अस्थायी रूप से कुर्क की गईं और 27 जुलाई, 2022 को एक शिकायत दर्ज की गई, जिस पर अदालत ने 29 जुलाई, 2022 को संज्ञान लिया।

    जांच से पता चला कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद, सत्येंद्र जैन के करीबी सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन ने ₹7.44 करोड़ (लगभग) जमा किए। स्व-घोषित आय योजना (आईडीएस) के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा की भोगल शाखा में नकद $1.5 मिलियन जमा किए।

    आईडीएस के तहत, उन्होंने ₹1.5 करोड़ (लगभग $1.5 मिलियन) मूल्य की संपत्ति के लाभकारी स्वामित्व का दावा किया। 2011 और 2016 के बीच, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ₹16.53 करोड़ जमा किए गए।

    ये कंपनियाँ सत्येंद्र जैन के स्वामित्व में थीं। आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकुश जैन और वैभव जैन की पहचान सत्येंद्र कुमार जैन के बेनामी धारकों के रूप में की थी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो जैन की विशेष अनुमति याचिकाएं और समीक्षा याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

    ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत सीबीआई के साथ यह जानकारी साझा करने के बाद, सीबीआई ने आगे की जाँच की और दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का विवरण देते हुए एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

    सीबीआई के पूरक आरोप पत्र के बाद, ईडी ने अब ₹7.44 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान की है और उन्हें कुर्क किया है। अब तक, ईडी इस मामले में ₹12.25 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त कर चुका है।

    इसमें पहले की ₹4.81 करोड़ और अब की ₹7.44 करोड़ मूल्य की संपत्ति शामिल है, जो सत्येंद्र जैन की आय से अधिक संपत्ति का 100 प्रतिशत है। इस मामले में विधायक अधिनियम के तहत राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा।