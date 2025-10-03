Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कबाड़ के गोदाम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, झगड़े का बदला लेने के लिए उठाया खौफनाक कदम

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:21 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी में कबाड़ी के गोदाम में मोहम्मद लुकमान नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर कई वार किए गए थे। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या पुराने झगड़े के बदले के कारण हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक मुस्तफाबाद का रहने वाला था।

    prefferd source google
    Hero Image
    कबाड़ के गोदाम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में कबाड़ के गोदाम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद लुकमान के रूप में हुई है। युवक पेट, हाथ, कमर पर दस से अधिक चाकू के निशान हैं। दो आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आशंका है कुछ दिनों पहले मृतक के दोस्त का कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था, उसमें लुकमान भी गया था। झगड़े का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई है। गोलकपुरी थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मोहम्मद लुकमान परिवार के साथ मुस्तफाबाद इलाके में रहता है। परिवार में माता-पिता समेत कई सदस्य हैं। वह भागीरथी विहार क्षेत्र में कबाड़ का गाेदाम चलाता था। बृहस्पतिवार शाम को वह लुकमान अकेला अपने गोदाम पर मौजूद था। परिवार बताया कि दो युवक गोदाम पर पहुंचे और चाकू से लुकमान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

    वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। कुछ देर के बाद लुकमान का भाई गोदाम पर पहुंचा तो उसे लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ देखा। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आशंका जताई कि झगड़े का बदला लेने के लिए लुकमान की हत्या की गई है।

    हत्या का केस दर्ज किया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम लगाई गई है। - आशीष मिश्रा, उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त