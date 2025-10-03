कबाड़ के गोदाम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, झगड़े का बदला लेने के लिए उठाया खौफनाक कदम

पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी में कबाड़ी के गोदाम में मोहम्मद लुकमान नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर कई वार किए गए थे। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या पुराने झगड़े के बदले के कारण हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक मुस्तफाबाद का रहने वाला था।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में कबाड़ के गोदाम में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद लुकमान के रूप में हुई है। युवक पेट, हाथ, कमर पर दस से अधिक चाकू के निशान हैं। दो आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया।

आशंका है कुछ दिनों पहले मृतक के दोस्त का कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था, उसमें लुकमान भी गया था। झगड़े का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की गई है। गोलकपुरी थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मोहम्मद लुकमान परिवार के साथ मुस्तफाबाद इलाके में रहता है। परिवार में माता-पिता समेत कई सदस्य हैं। वह भागीरथी विहार क्षेत्र में कबाड़ का गाेदाम चलाता था। बृहस्पतिवार शाम को वह लुकमान अकेला अपने गोदाम पर मौजूद था। परिवार बताया कि दो युवक गोदाम पर पहुंचे और चाकू से लुकमान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। कुछ देर के बाद लुकमान का भाई गोदाम पर पहुंचा तो उसे लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ देखा। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आशंका जताई कि झगड़े का बदला लेने के लिए लुकमान की हत्या की गई है।