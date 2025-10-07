खुशियों की बारात मातम में बदली: भाई की शादी से लौटते वक्त बस ने ली जान, वलीमे के दिन उठा युवक का जनाजा

पूर्वी दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई जब वह अपने भाई की शादी से लौट रहा था। एक निजी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। हादसे में युवक के पिता सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

जागरण संवाददाता, पूवी दिल्ली। गाजियाबाद के विजय नगर से भाई की बारात में शामिल होकर पिता के साथ बाइक से वापस लौट रहे युवक की बाइक को एक निजी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। शादी में मिली बुलेट भी बस की चपेट में आ गई। युवक की बाइक बस के आगे के बंपर में फंस गई।

बाइक पर सवार युवक पर बस का पहिया चढ़ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे में युवक के पिता फिरोज, बुलेट पर सवार उसके फूफा कपिल अहमद और चचेरा भाई रेहान घायल हो गए। हादसे के वक्त चारों ने हेलमेट पहने हुए हुए थे। मृतक की पहचान मोमिन के रूप में हुई है जबकि इनके पिता फिरोज का जीटीबी अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बस को मौके पर ही छोड़कर आरोपित भाग गया।

अरुणाचल प्रदेश नंबर की बस को विवेक विहार थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कपिल अहमद की शिकायत पर विवेक विहार थाना ने लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज किया है। आरोपित की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

फिरोज अपने परिवार के साथ मुस्तफाबाद की गली नंबर आठ में रहते हैं। उनके दो बेटे व एक बेटी है। पांच अक्टूबर को उनके बड़े बेटे सोनू की शादी थी। बारात मुस्तफाबाद से विजय नगर गई थी। सोनू ने बताया कि रविवार रात करीब 2:45 बजे उनके पिता व छोटा भाई एक बाइक पर और फूफा व चचेरे भाई बुलेट से घर लौट रहे थे। जब वह आनंद विहार से अप्सरा बार्डर के बीच में बने फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो वर्षा होने लगी। उन्होंने दोनों बाइकों की गति धीमी कर दी।

पीछे से तेजी में एक निजी बस आई और पहले उनके भाई की बाइक को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही भाई व पिता नीचे गिर गए और बाइक बस के बंपर में फंस गई। इसके बाद बस ने बुलेट को टक्कर मारी।

बुलेट सवार भी दोनों सड़क पर गिर गई। बस का पहिया उनके भाई के ऊपर चढ़ गया। हादसा होते ही आरोपित बस को छोड़कर भाग गया। ीपुलिस ने घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाई के वलीमे पर उठा युवक का जनाजा घर में पहली शादी को लेकर फिरोज का परिवार बहुत खुश था। पिछले कई दिनों से शादी की तैयारियों चल रही थी। उत्तर प्रदेश समेत कई जगह से रिश्तेदार हादसे से दो दिन पहले ही फिरोज के घर आ गए थे। फिरोज धूमधाम से अपने बेटे की बारात लेकर गाजियाबाद गए थे। शादी की खुशियां बस चालक की गलती से मातम में पसर जाएगी किसी ने सोचा नहीं था।

निकाह होने के बाद सोनू अपनी पत्नी को लेकर खुशी के साथ अपने घर ले जा रहे थे। घर से कुछ दूर पहले उन्हें सड़क हादसे में भाई की मौत होने की खबर मिली। इस खबर से वह दंग रह गए। रास्ते से ही हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सोमवार को उनका वलीमा था। उसी दिन उनके छोटे भाई का जनाजा घर पर पहुंचा। इस हादसे से घर वालों का बुरा हाल है। मोमिन पत्राचार से पढ़ाई कर रहे थे।