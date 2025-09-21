Language
    Delhi News: दशहरा मेले में पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और CCTV से रखेगी नजर

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:16 PM (IST)
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:16 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में रामलीलाओं के आयोजन के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आनंद विहार सीबीडी ग्राउंड जीटीबी एन्क्लेव जैसे स्थानों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अफवाहों से बचने और तुरंत सूचित करने की सलाह देती है।

    पूर्वी दिल्ली में रामलीलाओं के आयोजन के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सोमवार से रामलीलाओं का आयोजन शुरू हो रहा है। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार पुलिस ड्रोन के जरिए आसमान से रामलीलाओं पर नजर रखेगी।

    मेले और मेला परिसर में सुरक्षा के लिए करीब दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मेला परिसर और मेला परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि आनंद विहार, सीबीडी ग्राउंड, जीटीबी एन्क्लेव और विवेक विहार में बड़ी रामलीलाओं का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

    मेला परिसर और मेला परिसर के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। रामलीला समितियां अपने निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात करेंगी। समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा गार्डों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आयोजन स्थल के पास पीसीआर भी तैनात रहेंगी।

    पूर्वी जिला पुलिस प्रमुख अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। जिले के आईपी एक्सटेंशन, विनोद नगर और मयूर विहार में कई बड़े मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

    समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद, उन्हें किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर सुरक्षा की निगरानी करेंगे।

    उत्तर-पूर्वी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने बताया कि शास्त्री पार्क और उस्मानपुर समेत कई जगहों पर लीला का आयोजन हो रहा है। सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। ज़मीन से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक टीम सीसीटीवी फुटेज पर नज़र रखेगी। अगर कोई संदिग्ध चीज दिखाई देती है, तो पुलिस पहुंचेगी।