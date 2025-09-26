जाफराबाद में फैक्ट्रियों के कूड़े से सड़ रही थी सड़क, गार्ड की तैनात होने पर मिली राहत और दिखने लगी सफाई

पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद रोड पर फैक्ट्री संचालकों द्वारा कूड़ा फेंकने से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की। समस्या के समाधान के लिए निगम और विधायक ने मिलकर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जिससे सड़क पर सफाई बनी रहे। मार्केट एसोसिएशन ने भी इस मामले में सहयोग किया जिसके बाद स्थिति में सुधार हुआ।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद रोड पर वेलकम क्षेत्र के पास सड़क को फैक्ट्री संचालकों ने कूड़ा घर बना दिया था। यहां अधिकतर कपड़ा सिलाई की फैक्ट्रियां चलती हैं। बेकार कपड़ों को लोग प्लास्टिक के कट्टों में भरकर सड़क पर फेंक देते थे। निगम, स्थानीय विधायक व पार्षद ने कई बार सफाई भी करवाई। हालात नहीं बदले। इसके बाद यहां पर पांच सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। जो गश्त करके पहरा दे रहे हैं, ताकि कोई सड़क पर कूड़ा न फेंके।

सड़क पर फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंक रहे जिस सड़क पर कूड़े का ढेर ही ढेर दिखाई देता था। अब गार्ड तैनात होने के बाद वहां सफाई नजर आने लगी है। सफाई रहने पर सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने राहत ली है। गंदगी की समस्या से वह तरस्त्र हो चुके थे। कूड़ा डालने वालों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा था। सड़क पर यह हाल तब था, जब यहां पर निगम का डलावघर भी बना हुआ है। गंदगी रहने पर लोग निगम को आड़े हाथ ले रहे थे। रात के वक्त वेलकम, जनता कालोनी और जाफराबाद के फैक्ट्री संचालक सड़क पर फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंक रहे थे।