Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाफराबाद में फैक्ट्रियों के कूड़े से सड़ रही थी सड़क, गार्ड की तैनात होने पर मिली राहत और दिखने लगी सफाई

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:53 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद रोड पर फैक्ट्री संचालकों द्वारा कूड़ा फेंकने से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की। समस्या के समाधान के लिए निगम और विधायक ने मिलकर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जिससे सड़क पर सफाई बनी रहे। मार्केट एसोसिएशन ने भी इस मामले में सहयोग किया जिसके बाद स्थिति में सुधार हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    जाफराबाद रोड पर लोग न डाल सकें कूड़ा, पहरा दे रहे हैं सुरक्षा गार्ड

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद रोड पर वेलकम क्षेत्र के पास सड़क को फैक्ट्री संचालकों ने कूड़ा घर बना दिया था। यहां अधिकतर कपड़ा सिलाई की फैक्ट्रियां चलती हैं। बेकार कपड़ों को लोग प्लास्टिक के कट्टों में भरकर सड़क पर फेंक देते थे। निगम, स्थानीय विधायक व पार्षद ने कई बार सफाई भी करवाई। हालात नहीं बदले। इसके बाद यहां पर पांच सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। जो गश्त करके पहरा दे रहे हैं, ताकि कोई सड़क पर कूड़ा न फेंके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क पर फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंक रहे

    जिस सड़क पर कूड़े का ढेर ही ढेर दिखाई देता था। अब गार्ड तैनात होने के बाद वहां सफाई नजर आने लगी है। सफाई रहने पर सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने राहत ली है। गंदगी की समस्या से वह तरस्त्र हो चुके थे। कूड़ा डालने वालों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा था। सड़क पर यह हाल तब था, जब यहां पर निगम का डलावघर भी बना हुआ है। गंदगी रहने पर लोग निगम को आड़े हाथ ले रहे थे। रात के वक्त वेलकम, जनता कालोनी और जाफराबाद के फैक्ट्री संचालक सड़क पर फैक्ट्रियों का कूड़ा फेंक रहे थे।

    यह भी पढ़ें- दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, पानी के बकाया बिलों पर ब्याज माफ, कनेक्शन शुल्क में भी बड़ी कटौती

    विधायक के साथ मिलकर रणनीति बनाई

    जाफराबाद मार्केट एसोसिएशन के सचिव साकिब खान ने बताया कि इस समस्या को लेकर मार्केट एसोसिएशन ने निगम उपायुक्त से लेकर कई अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कूड़ा उठते ही अगली रात को फिर से लोग कूड़ा डाल देते थे। अधिकारियों व स्थानीय विधायक के साथ मिलकर रणनीति बनाई गई।

    मार्केट एसोसिएशन ने सड़क पर पांच गार्ड तैनात किए हैं। तीन गार्ड रात में और दो दिन में गश्त कर रहे हैं। पकड़े जाने के डर की वजह से लोग यहां कूड़ा नहीं डाल रहे हैं। एसोसिएशन ने निगम व एसडीएम से शिकायत की थी एक कबाड़ी फैक्ट्रियों से कूड़ा जमा करता है। उसमें से सामान निकालता है। बाकी बचा हुआ कट्टों में भरकर सड़क पर फेंकता है। उसपर विभागों ने नकेल कसी।

    तब जाकर स्थिति में हो सका सुधार

    "कट्टों में कूड़ा भरकर लोग सड़क पर डाल रहे थे। कई बार कूड़े को उठवाया गया। लोगों को जागरूक भी किया गया है कि वह निगम द्वारा चिह्नित स्थान पर ही कूड़े को डालें। निगम उपायुक्त से लेकर कई अधिकारियों से बात की गई। जब हालत नहीं बदले तो सड़क पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। उसके बाद से स्थिति में सुधार हुआ है।"

    -चौधरी जुबैर अहमद, सीलमपुर विधायक

    यह भी पढ़ें- UER-2 टोल टैक्स के खिलाफ दिल्ली के गांवों का विरोध, सरकार को दिया एक महीने का अल्टीमेटम