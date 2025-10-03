Language
    Delhi Crime: गोकलपुरी में झगड़े का बदला लेने के लिए दो नाबालिगों ने चाकू से गोदकर की थी युवक की हत्या

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में कबाड़ के गोदाम में मोहम्मद लुकमान की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए लुकमान की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

    झगड़े का बदला लेने के लिए दो नाबालिगों ने चाकू से गोदकर की थी युवक की हत्या

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में बृहस्पतिवार शाम को कबाड़ के गोदाम में मोहम्मद लुकमान नाम के युवक की हत्या करने वाले दो नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है।

    पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस ने पकड़े गए नाबालिगों को न्यायाधीश के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया है।

    मोहम्मद लुकमान परिवार के साथ मुस्तफाबाद इलाके में रहते थे। परिवार में माता-पिता समेत कई सदस्य हैं। वह भागीरथी विहार क्षेत्र में कबाड़ का गाेदाम चलाते थे। बृहस्पतिवार शाम लुकमान अपने गोदाम पर अकेले थे। तभी दो लोगों ने गोदाम में आकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हो गए।

    उत्तर पूर्वी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से आरोपितों की पहचान की। बृहस्पतिवार देर रात को दोनों आरोपित नाबालिगों को गोकलपुरी थाना क्षेत्र से पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले उनकी लुकमान से झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हत्या की है।