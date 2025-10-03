Delhi Crime: गोकलपुरी में झगड़े का बदला लेने के लिए दो नाबालिगों ने चाकू से गोदकर की थी युवक की हत्या

पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में कबाड़ के गोदाम में मोहम्मद लुकमान की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए लुकमान की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में बृहस्पतिवार शाम को कबाड़ के गोदाम में मोहम्मद लुकमान नाम के युवक की हत्या करने वाले दो नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। पुलिस ने पकड़े गए नाबालिगों को न्यायाधीश के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया है।

मोहम्मद लुकमान परिवार के साथ मुस्तफाबाद इलाके में रहते थे। परिवार में माता-पिता समेत कई सदस्य हैं। वह भागीरथी विहार क्षेत्र में कबाड़ का गाेदाम चलाते थे। बृहस्पतिवार शाम लुकमान अपने गोदाम पर अकेले थे। तभी दो लोगों ने गोदाम में आकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हो गए।