    परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर प्रोफेसर ने किया छात्रा से छेड़छाड़, गिरफ्तार

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:03 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल परिसर स्थित यूसीएमएस कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल परिसर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) में एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने छात्रा को परीक्षा में फेल करने की धमकी दी, उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रा जब रोते हुए बाहर आई तो उसकी सहेलियों ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। छात्रा की शिकायत के आधार पर जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस ने कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शाकिर नईम को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार किया है। उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया है।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर शाकिर नईम पिछले तीन साल से यूसीएमएस में तैनात है। कॉलेज में 26 सितंबर सहित अन्य परीक्षाएं चल रही हैं। आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने परीक्षा के बाद एक छात्रा को अपने कमरे में बुलाया था।

    परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह कमरे से भाग निकली और रोने लगी। उसकी सहेलियाँ उसके पास आईं और उसे रोता देखकर घटना के बारे में पूछताछ की।

    छात्रा ने उसे आरोपी की हरकतों के बारे में बताया। पीड़िता की सहेलियों ने उसके परिवार को घटना की जानकारी दी। परिवार ने थाने जाकर मामला दर्ज कराया। आरोपी रेवाड़ी स्थित अपने घर भाग गया। पुलिस ने शनिवार को तकनीकी निगरानी के ज़रिए उसे गिरफ्तार कर लिया।

    छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    -डॉ. विनोद कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, जीटीबी अस्पताल।