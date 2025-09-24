पूर्वी दिल्ली में नाबालिग अपराधी ने पुलिस पर चलाई गोली, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार एक नाबालिग अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कुछ दूर तक उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। उसका साथी भागने में कामयाब रहा।

पुलिस ने नाबालिग अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, दो ज़िंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात नंद नगरी थाने की एक टीम टीएलएम अस्पताल के पास बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। तभी दो संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए।

पुलिस को देखते ही उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़ दी और भाग गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। पीछे बैठे संदिग्ध ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वे गिर पड़े। पुलिस ने गोली चलाने वाले संदिग्ध को पकड़ लिया और उसका साथी भाग गया। पुलिस नाबालिग अपराधी से उसके साथियों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है।