पति ने तलाक के पेपर पर साइन करने के बहाने बुलाया, चाकू से 15 बार ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को किया लहूलुहान

पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में एक व्यक्ति ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने के बहाने अपनी पत्नी को बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना घटी। आरोपी पेशे से दर्जी है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। न्यू उस्मानपुर इलाके के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक युवक ने तलाक के पेपर पर साइन करने का बहाना बनाकर पत्नी को धोखे से बुलाकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पेट, हाथ, कमर, सिर, समेत शरीर के कई हिस्सों पर 15 से अधिक वार करके पति भाग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन घायल हालत में अलीशा (21) को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। आइसीयू में उसका इलाज चल रहा है। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने महिला के पति फैसल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। दंपती का तलाक का मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में विचाराधीन है।

बुआ ने अलीशा को पाला अलीशा अपनी ब्रह्मपुरी की गली नंबर एक में अपनी बुआ के घर पर रहती है। उसके माता-पिता का कई वर्ष पहले तलाक हो गया था। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। परिवार ने बताया कि बुआ ने ही अलीशा को पाला है। दो साल पहले अलीशा ने चौहान बांगर क्षेत्र में रहने वाले फैसल खान नाम के युवक से विवाह किया था। परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ माह बाद ही पत्नी ने अलीशा को छोटी-छोटी बातों पर पीटना शुरू कर दिया था। शादी के छह माह बाद अलीशा अपने पति को छोड़कर अपनी बुआ के घर रहने लगी।